Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

31.10.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 0,059 EUR.

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:15 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,059 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,059 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,065 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.290 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 201,523 Prozent Luft nach oben. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,645 Prozent.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

