BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,063 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,063 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,063 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,060 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 183,810 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 20,635 Prozent Luft nach unten.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net