BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,063 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,063 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,063 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,058 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,058 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,810 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,635 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net