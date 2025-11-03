DAX24.163 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,7%Nas23.785 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienentwicklung

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Montagnachmittag

03.11.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 0,064 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 0,064 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,064 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 11.628 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,251 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 21,630 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung