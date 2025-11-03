BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 0,064 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 0,064 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,064 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 11.628 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,251 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 21,630 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net