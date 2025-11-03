BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,063 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 09:14 Uhr bei 0,063 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,063 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Bei 0,063 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,810 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 20,635 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net