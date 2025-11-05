DAX23.800 -0,6%Est505.626 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,82 +0,7%Gold3.965 +0,8%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Vormittag ein

05.11.25 09:23 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Vormittag ein

05.11.25 09:23 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 16,4 Prozent auf 0,050 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR 0,00 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:14 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 16,4 Prozent auf 0,050 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,050 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 254,762 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,794 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

