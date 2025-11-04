DAX23.818 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
BIGG Digital Assets im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Dienstagmittag

04.11.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 19,8 Prozent auf 0,063 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 19,8 Prozent auf 0,063 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,063 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 64,765 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 26,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

