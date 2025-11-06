DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Aktie im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag fester

06.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 0,054 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,054 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 230,000 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,053 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,111 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

