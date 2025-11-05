BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Mittwochmittag tief südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 12,1 Prozent bei 0,053 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 12,1 Prozent im Minus bei 0,053 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,050 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,050 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 237,358 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 5,660 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net