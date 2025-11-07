DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Freitagvormittag

07.11.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR.

BIGG Digital Assets
0,05 EUR 0,00 EUR 7,06%
Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:14 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,055 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,049 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 225,683 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,049 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 11,111 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

