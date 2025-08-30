DAX23.664 +0,1%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.020 +1,2%Nas22.019 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.633 -0,2%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 0,072 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 15:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 0,072 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,067 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 17.515 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,536 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,523 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

