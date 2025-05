BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 0,079 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,079 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,074 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.115 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,856 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,319 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net