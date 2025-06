BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Vormittag kräftig

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 0,085 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 0,085 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,085 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,078 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.600 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,894 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,102 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net