BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 0,085 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 0,085 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,085 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,075 EUR. Bisher wurden via BMN 1.569 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 110,353 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 41,176 Prozent wieder erreichen.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net