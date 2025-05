BIGG Digital Assets Aktie News: Bullen treiben BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 6,5 Prozent auf 0,084 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 16:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 0,084 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,086 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,071 EUR. Bisher wurden heute 9.837 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 112,604 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,547 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.04.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net