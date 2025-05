BIGG Digital Assets Aktie News: Hausse bei BIGG Digital Assets am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 8,1 Prozent im Plus bei 0,085 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 8,1 Prozent im Plus bei 0,085 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,086 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,071 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 9.630 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,368 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,452 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net