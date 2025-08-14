DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.043 +0,3%Nas21.636 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
15.08.25 16:13 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:43 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,070 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,070 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,070 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 155,429 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 28,571 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

