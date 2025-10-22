BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Vormittag tief südwärts

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,7 Prozent auf 0,060 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 7,7 Prozent auf 0,060 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,058 EUR nach. Mit einem Wert von 0,058 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. 198,000 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,667 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net