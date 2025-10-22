BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger setzen BIGG Digital Assets am Mittwochmittag unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 10,8 Prozent auf 0,058 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,057 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,058 EUR. Zuletzt wechselten 420 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 208,276 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 16,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net