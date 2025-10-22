BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,7 Prozent auf 0,060 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr um 7,7 Prozent auf 0,060 EUR ab. Bei 0,057 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,058 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 420 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 66,443 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net