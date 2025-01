BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus BIGG Digital Assets

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 15,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:14 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 15,5 Prozent auf 0,110 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Bei 0,109 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,256 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2024 erreicht. 132,305 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,078 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,947 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 29.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net