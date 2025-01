BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagmittag aus BIGG Digital Assets

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 15,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 15,5 Prozent auf 0,110 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,109 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,109 EUR.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,256 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 56,953 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2024 bei 0,078 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 28,947 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 29.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umsetzen können.

BIGG Digital Assets dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net