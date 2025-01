BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Nachmittag ein

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 9,7 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.

Um 15:43 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 9,7 Prozent auf 0,112 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,120 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.207 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,255 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,232 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 0,077 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,696 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets gewährte am 29.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net