BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag stark gefragt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 6,5 Prozent auf 0,082 EUR zu.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 11:43 Uhr 6,5 Prozent. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,082 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,082 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 118,049 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 39,024 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net