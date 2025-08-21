BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 0,068 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,068 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,068 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,068 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 164,889 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 25,926 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net