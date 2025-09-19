DAX23.470 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.218 -0,2%Nas22.667 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Blick auf Aktienkurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

22.09.25 16:11 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,02 EUR -21,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 15:44 Uhr um 6,0 Prozent auf 0,069 EUR ab. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,066 EUR. Zuletzt wechselten 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,022 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Abschläge von 27,007 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

