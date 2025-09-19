DAX23.508 -0,6%ESt505.447 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,80 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Montagvormittag kräftig

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 6,2 Prozent auf 0,068 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 6,2 Prozent auf 0,068 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,066 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,404 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Abschläge von 26,901 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net

