BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Donnerstagvormittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 7,9 Prozent im Minus bei 0,058 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 09:13 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 0,058 EUR abwärts. Bei 0,058 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,058 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 208,276 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,793 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net