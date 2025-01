BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag behauptet

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,112 EUR.

Mit einem Kurs von 0,112 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,113 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,111 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Zuletzt wechselten 1.120 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2024 bei 0,256 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,571 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2024 bei 0,078 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,089 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 29.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BIGG Digital Assets am 05.05.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net