BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,094 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:06 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 0,094 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,105 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,094 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.162 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,776 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,053 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,131 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4,20 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net