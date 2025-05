BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteuert sich am Donnerstagvormittag kräftig

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 19,1 Prozent auf 0,093 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 19,1 Prozent auf 0,093 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,094 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,081 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.375 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,465 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,179 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.04.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 4,20 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net