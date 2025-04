BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 0,070 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 0,070 EUR. Bei 0,074 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,074 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.000 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,571 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 23,714 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

