BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger setzen BIGG Digital Assets am Nachmittag unter Druck

BIGG Digital Assets im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11,5 Prozent auf 0,094 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:38 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 11,5 Prozent auf 0,094 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,094 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,106 EUR. Bisher wurden via Tradegate 86.835 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 90,385 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,949 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent auf 4,20 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net