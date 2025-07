BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,076 EUR.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der BMN-Sitzung 4,1 Prozent auf 0,076 EUR zu. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,080 EUR zu. Bei 0,073 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 7.750 Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 136,821 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 51,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net