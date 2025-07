BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 11:44 Uhr 4,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,080 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,073 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 7.750 Aktien.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Mit einem Zuwachs von 136,821 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 33,775 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net