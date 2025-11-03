DAX24.164 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Montagvormittag ab

03.11.25 09:22 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 40,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,50 EUR -0,20 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 40,50 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,50 EUR nach. Bei 40,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Bei 33,30 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

