Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,60 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 40,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,60 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,60 EUR nach. Bei 40,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 325 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Gewinne von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

