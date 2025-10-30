DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

30.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 40,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,50 EUR -0,40 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 16:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 40,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 40,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,80 EUR.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Abschläge von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

