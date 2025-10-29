Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Mittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 40,90 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr bei 40,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,90 EUR.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.
Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
