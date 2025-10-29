DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Vormittag

29.10.25 09:22 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,90 EUR 0,30 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,98 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen