Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 09:04 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR ab.
Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,98 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.
Redaktion finanzen.net
