Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Kurs der Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochnachmittag im Minus

29.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,90 EUR 0,30 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:45 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 41,00 EUR abwärts. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,80 EUR ab. Bei 40,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 107 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 13,41 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 18,78 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

