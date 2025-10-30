Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Vormittag schwächer

Bijou Brigitte im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR abwärts.

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 40,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 20 Stück.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 17,98 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

