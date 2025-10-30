Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,40 EUR. Bei 40,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 17,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
