Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag leichter

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,70 EUR 0,20 EUR 0,49%
Um 16:00 Uhr ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

Analysen zu Bijou Brigitte AG

04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

