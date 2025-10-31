Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag leichter
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 16:00 Uhr ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen