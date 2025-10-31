Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Um 16:00 Uhr ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

