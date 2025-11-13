Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 39,40 EUR nach.

Um 09:02 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 39,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 39,40 EUR. Bei 39,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 171 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,48 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker