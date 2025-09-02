Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,50 EUR.
Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,20 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 250 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,72 Prozent hinzugewinnen. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Abschläge von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
