Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 40,40 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 40,40 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 40,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 Bijou Brigitte-Aktien.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,10 Prozent. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

