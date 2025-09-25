Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,40 EUR abwärts.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 40,20 EUR. Bei 40,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,45 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

