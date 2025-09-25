DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
So bewegt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

26.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR -0,40 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 40,20 EUR. Bei 40,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,45 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

