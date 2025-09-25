Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag in Rot

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,40 EUR.

Um 12:00 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 40,20 EUR. Bei 40,60 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

