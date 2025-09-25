Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Im Stuttgart-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,60 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie bewegte sich um 09:15 Uhr kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 40,60 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,60 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Bijou Brigitte-Aktie ging bis auf 40,60 EUR. Bei 40,60 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,69 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

